Nuovi impianti di illuminazione pubblica installati ai Colli, in centro e lungo la riviera sud

Nelle ultime settimane l'amministrazione comunale ha avviato una serie di interventi, in alcune zone della città, per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica. Gli interventi sono stati eseguiti su disposizione del vicesindaco e assessore al ramo Gianni Santilli, assieme al consigliere comunale Cristian Orta che hanno seguito in prima persona tutta la procedura che ha permesso di ammodernare, con l’introduzione di sistemi a led, quindi allo scopo di determinare un consistente risparmio energetico.

Le strade interessate sono via del Santuario ai Colli, viale Regine Elena in centro e viale Primo Vere sul lungomare sud dove i lavori sono ancora in fase di completamento e si sta procedento alla totale sostituzione delle strutture presenti con nuovi pali che illumineranno non solo la carreggiata ma anche il marciapiede e la pista ciclabile con un miglioramento sia in termini di sicurezza che di estetica delle strade. L’assessore Santilli e il consigliere Orta hanno sottolineato come il programma degli interventi di efficientamento stia andando avanti e prevede opere analoghe in gran parte del territorio comunale.