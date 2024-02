Nuovi fondi per la viabilità provinciale di Manoppello: mai più mezzi pesanti davanti all'abbazia di Santa Maria Arabona [FOTO]

Altri 150mila euro per il la provinciale 57 per Santa Maria Arabona e il completamento della strada incompiuta che collega l'abitato dello Scalo di Manoppello alla frazione che ospita la storica abbazia. A stanziarli è stata la Regione così che possa essere finalmente percorribile la nuova arteria stradale che permetterà di raggiungere agevolmente abitazioni e attività evitando il transito dei mezzi, soprattutto di quelli pesanti, davanti al complesso monumentale cistercense del XXII secolo.

“Dopo un lungo iter e grazie a un investimento di circa 450mila euro è finalmente ripartito il cantiere sulla strada provinciale per Santa Maria, dove un primo intervento avviato nel 2011, subì uno stop definitivo nel 2014, quando il governo Renzi riformò le Province spogliandole di competenze – spiega il sindaco Giorgio De Luca che è anche vicepresidente della provincia -. A questi fondi iniziali si aggiungono, oggi, ulteriori 150mila euro che permetteranno la riconnessione con l’arteria principale che sarà riqualificata”.

Una strada che una storia ce l'ha dato che il tracciato di una vecchia mulattiera voluta dal barone Zambra negli anni Sessanta, successivamente abbandonata.

“Sulla nuova provinciale sono in corso interventi di sistemazione della viabilità dissestata, regimazione acque, ripristino e consolidamento del piano viabile che consentiranno ai manoppellesi e ai tanti turisti di raggiungere comodamente il complesso di Santa Maria Arabona e gli scavi della villa romana, un altro sito di interesse dell’area, anche prevedendo una viabilità a senso unico di marcia esclusivamente per pullman e mezzi pesanti”, aggiunge De Luca ringraziando per il risultato raggiunto il presidente della Provincia Ottavio De Martinis, i dirigenti e gli uffici dell'ente e il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri “che ha trovato anche i fondi per garantire la riqualificazione della Strada Provinciale 57”.