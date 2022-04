Nuova Pescara e gestione dei rifiuti: in Provincia a lavoro per il sistema unico di raccolta

“Il ciclo integrato dei rifiuti nella Nuova Pescara” è il titolo del convegno che domani alle 10 si terrà in Provincia per confrontarsi su uno dei tanti temi, e certamente tra i più importanti, cui si dovrà dare una risposta univoca in vista nella nascita della fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Un tema “pratico” quello che sul tavolo portano i consiglieri emeriti del Comune di Pescara che hanno organizzato l'incontro con la collaborazione di Confesercenti e l'associazione Nuova Pescara.

All'incontro, moderato dal presidente dei consiglieri emeriti Mario Sorgentone, parteciperanno il presidente della Provincia Ottavo De Martinis, il parlamentare emerito Franco Gerardini, il presidente di Ambiente spa Massimo Papa, l'assessore comunale di Montesilvano Paolo Cilli, l'assessore comunale di Spoltore Quirino Di Girolamo, l'assessore comunale di Pescara Isabella Del Trecco, il presidente dell'associazione Nuova Pescara Massimo Camplone e la presidente di Confesercenti Marina Dolci. L'obiettivo è quello di avviare non solo una discussione, ma iniziare a ragionare su una concreta soluzione che permetta di organizzare un servizio unico capace di soddisfare le esigenze degli oltre 200mila cittadini che risiederanno nella grande città.