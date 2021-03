Un grosso brand della moda pronto ad investire per aprire uno store nel mercato in piazza Muzii

L'amministrazione comunale, con il sindaco Masci e l'assessore Cremonese, ha ricevuto la richiesta di un importante marchio della moda per realizzare una boutique al primo piano

Il mercato in piazza Muzii potrebbe ospitare presto uno store di alta moda realizzato da un grosso marchio del settore. L'amministrazione comunale, infatti, ha ricevuto una richiesta da un importante brand già presente in città, per occupare parte del primo piano della struttura.

La richiesta ora dovrà essere valutata dai dirigenti e dal settore tecnico del Comune per valutarne l'idoneità e la fattibilità, ed in caso di esito positivo l'azienda andrebbe, oltre a realizzare i lavori per l'apertura della boutique, anche a migliorare lo stesso primo piano del mercato dove, lo ricordiamo, il sindaco Masci e l'assessore Cremonese lo scorso anno avevano proceduto all'annullamento del bando che era stato pubblicato nel 2010 con l'amministrazione Mascia e che prevedeva di destinare il primo piano del mercato agli artigiani che intendevano occupare quegli spazi commerciali.

La nuova amministrazione di centrodestra, però, ha preferito annullare il bando che, dopo 10 anni, secondo l'assessore e il sindaco era diventato di fatto obsoleto pensando invece di destinare quegli spazi a ristoranti, locali o negozi di alto prestigio e del lusso, e dunque il progetto presentato sarebbe perfettamente compatibile con la visione dell'attuale amministrazione Masci.