Morto David Sassoli, Marsilio: "L’Abruzzo perde un amico gentile, l’Italia un uomo di spessore"

Il governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, piange il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, morto questa notte a 65 anni: “Con la sua scomparsa - afferma Marsilio in una nota - l’Abruzzo perde un amico che aveva trovato nella nostra terra la gioia familiare, l’Italia intera perde un uomo che aveva onorato il paese nelle più alte istituzioni europee. Sentiremo la mancanza del suo tratto gentile e misurato, che ne facevano un amico sincero e un competitore leale. Alla sua famiglia, ai suoi cari, alla sua comunità politica cosi troppo presto privata del suo affetto, vanno le sincere e commosse condoglianze mie personali e della Giunta regionale che rappresento”.

Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, invece, lo ricorda così: "La morte di David Sassoli è innanzitutto una notizia tristissima e dolorosa per tutti noi. Una comunità che lo ha amato, seguito e sostenuto in questi anni per la sua passione, capacità e dedizione. È una perdita per l’Italia e per l’Europa di un grande Presidente profondamente europeista che in anni difficilissimi ha tenuto alta la bandiera dei valori fondanti dell’unione. Ciao David, non dimenticheremo mai il tuo impegno politico tra le persone, il tuo sorriso e la voglia di cambiare". Il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta prova "un profondo dolore, ciao David".

Gli esponenti delle alte istituzioni europee e i colleghi di Sassoli si stringono intorno alla sua famiglia. "Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassionato, uno straordinario Presidente del Parlamento europeo e soprattutto un caro amico", scrive in un tweet in italiano la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Riposa in pace, caro David", aggiunge.

"Triste e commosso per l'annuncio della morte di David Sassoli. Europeo sincero e appassionato, il suo calore umano, la sua generosità, la sua convivialità e il suo sorriso ci mancano già. Condoglianze sincere alla sua famiglia e alle persone a lui vicine", twitta il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.