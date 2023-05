Raddoppio ferrovia Roma-Pescara, approvate le proposte di riqualificazione avanzate dal Comune di Manoppello

Rfi - Rete ferroviaria italiana ha approvato le proposte di riqualificazione avanzate dal Comune di Manoppello, grazie al parere della Regione Abruzzo. La documentazione di chiusura della conferenza dei servizi, aperta il 9 maggio, sul progetto di potenziamento della ferrovia Roma-Pescara è arrivata venerdì 27 maggio al protocollo comunale. Viene dunque dato il via libera alle modifiche sollecitate dall’Ente per evitare di dividere lo scalo e subire passivamente il progetto originario, che si ritiene "pieno di criticità".

L’elenco di opere imprescindibili che Rfi si è impegnata a realizzare a Manoppello comprende la realizzazione del sottopasso ferroviario tra via Aldo Moro e via XX Settembre con bretella di collegamento a via Staccioli, opera che il territorio attende da decenni; un nuovo asse viario tra via Aldo Moro, via De Gasperi e via D’Annunzio con sottopasso ferroviario; il prolungamento di via Silvio Pellico con il collegamento con via Enrico Fermi; l'adeguamento di via Meucci e via Volta; la realizzazione di una pista ciclopedonale; ambito ricostruzione urbana; la riqualificazione di via Marconi che dovrà essere collegata alla Strada provinciale 57.

Le nuove soluzioni progettuali relative alle opere stralciate saranno sottoposte a un successivo iter e i progetti verranno condivisi con i manoppellesi.