Il ministro Di Maio dal palco del Fla: "Il Governo non sta pensando nè all'obbligo vaccinale nè al lockdown per i no vax"

Per ora il Governo non sta prendendo in considerazione l'idea di istituire l'obbligo vaccinale o il lockdown solo per i non vaccinati. Lo ha detto il Ministro degli esteri Luigi Di Maio intervenuto a Pescara durante il Fla 2021, per presentare il suo ultimo libro 'Un amore chiamato politica'. Di Maio, commentando l'andamento della pandemia con la risalita dei contagi anche nel nostro Paese, ha ricordato che l'Italia purtroppo è stata apripista per la pandemia nel 2020, facendo per prima alcune cose importanti:

"Abbiamo stabilito l'obbligo di green pass sui posti di lavoro perché abbiamo ascoltato la comunità scientifica. Il lockdown per i non vaccinati, come stanno facendo in Austria, non lo stiamo considerando, oggi non è oggetto di discussione, perché in Italia abbiamo l'86% di vaccinati, in Austria il 65%". E anche l'obbligo non lo stiamo assolutamente vagliando perché la vaccinazione sta andando avanti, ora bisogna accelerare sulla terza dose".

Di Maio poi ha ringraziato i giovani per aver dato l'esempio di responsabilità grazie alla massiccia adesione alla campagna vaccinale contro il Covid, ed è intervenuto anche sull'argomento del rifinanziamento del reddito di cittadinanza, ringraziando il premier Draghi per aver mantenuto la parola:

"Non capisco perché un finto disabile debba essere perseguito e se qualche criminale bluffa sul rdc allora va eliminata questa misura di sostegno. Non possiamo eliminare gli istituti che aiutano chi ne ha bisogno. Io non ho fatto una legge per fare stare le persone sul divano. Grazie al reddito di cittadinanza abbiamo evitato disordini sociali, le famiglie hanno potuto dar da mangiare ai propri figli. Se qualcuno pensa di togliere uno strumento dall'oggi al domani a 3 milioni di persone non ha capito la situazione di emergenza"