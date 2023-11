L'appello del consigliere Frattarelli a sindaco e assessore: "Lasciate il mercato sulla strada parco"

Il capogruppo comunale della lista Sclocco sindaco Mirko Frattarelli chiede, a poche ore dall'incontro tra l'assessore al commercio Alfredo Cremonese e gli operatori, di lasciare che il mercato del mercoledì resti sulla strada parco almeno fino a quando non saranno completati tutti i lavori del tracciato della filovia, ma anche di valutare ancora una volta la possibilità di non spostarlo affatto.

Giovedì 2 novembre alle 15.30 ci sarà l'incontro a Palazzo di Città con Cremonese, ma il suo appello che fa il paio con quello del Comitato strada parco bene comune che ha chiesto di poter partecipare, Frattarelli lo rivolge anche al sindaco. “Un appello accorato – dichiara - affinché il mercato della strada parco resti nel suo luogo naturale, almeno fino a quando l'infinito cantiere sul tracciato non veda realmente la fine. La lunga fase dei collaudi e l'iter che permetterà il tracciato a essere conforme al passaggio dei mezzi, può senz'altro permettere agli ambulanti e quindi anche ai tanti utenti che ogni mercoledì affollano il mercato, di restare sulla strada parco ancora per qualche mese”, sottolinea.

Secondo le previsioni, infatti, il mercato dovrebbe andar via entro metà novembre, salvo proroghe concesse da Tua. Una vera e propria “soppressione” del mercato cui seguirà una nuova istituzione di un mercato rionale con due ipotesi al vaglio dell'amministrazione: quella di creare il nuovo mercato nel parcheggio della zona nord che si trova vicino al complesso sportivo Le Naiadi o la creazione di più mercati (più piccoli) in diverse aree del centro e dunque a una distanza minore rispetto all'attuale collocazione. Cosa questa che, qualora sarà la scelta condivisa con gli operatori, comporterà la necessità, aveva spiegato Cremonese a IlPescara, di rivedere la viabilità in diverse aree il mercoledì mattina.

“Spezzare così un rapporto consolidato e fidelizzato tra cittadini e ambulanti sarebbe una violenza che fa male, sia al commercio stesso, che alle relazioni sociali e umane che in questi tanti anni si sono costruite – aggiunge quindi Frattarelli - É evidente che l'amministrazione comunale abbia preso sottogamba la questione, in quanto dopo tutti questi mesi di allarme e incertezze, non ancora riesce ancora a trovare una soluzione concreta e seria al futuro del mercato. Una mossa intelligente che non scontenterebbe nessuno – conclude -, sarebbe quella di lasciare il mercato nel suo luogo naturale, sospendendo il passaggio dei mezzi nella mattinata del mercoledì”. Possibilità questa che, in realtà, è stata fino a oggi esclusa dall'amministrazione per i rischi correlati alla presenza del percorso elettrificato.