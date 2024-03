Anche Matteo Renzi (leader di Italia Viva) in città per le elezioni regionali

Anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sarà a Pescara per le elezioni regionali abruzzesi che sono in programma domenica 10 marzo.

Il senatore Renzi sarà in città mercoledì 6 marzo.

L'appuntamento è nella sala del consiglio comunale, con la lista dei Riformisti e Civici, nata dall'iniziativa di Italia Viva e Socialisti, a sostegno del candidato presidente Luciano D'Amico.

Ad annunciarlo è Camillo D'Alessandro, presidente regionale di Italia Viva: «In Abruzzo si respira un grande entusiasmo attorno alla persona ed alla proposta di Luciano D'Amico. La destra è nervosa e i comizi della Meloni non riusciranno a fermare il tempo nuovo che avanza in Abruzzo. Tocchiamo con mano ogni giorno la voglia di riscatto degli abruzzesi dopo l'incubo Marsilio. Con Matteo Renzi ragioneremo del futuro della nostra Regione nel mondo che cambia».