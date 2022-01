Masci approva il Mattarella bis: "Al di là della retorica, una garanzia per tutti"

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, commenta positivamente sui social la rielezione di Sergio Mattarella come presidente della Repubblica: "Al di là della retorica, una garanzia per tutti. Buon lavoro, caro presidente!", scrive Masci, che ha incontrato il capo dello Stato in occasione della sua ultima visita alla nostra città, avvenuta pochi mesi fa. Era infatti settembre quando Mattarella è venuto a inaugurare l'Imago Museum, in pieno centro. In quell'occasione, alcuni cittadini gli avevano gridato chiaramente che doveva rimanere e fare il bis. In precedenza, era stato a Cepagatti nel novembre 2019 per inaugurare l'elettrodotto Italia-Montenegro.

"Considero un pericolo per la democrazia la parossistica critica vuota che si sviluppa sui social da parte dei distruttori a prescindere - aggiunge Masci - Oggi abbiamo in quattro posti strategici per la vita e la credibilità del nostro Stato e del nostro Paese, il presidente della Repubblica Mattarella, il presidente del consiglio Draghi, il presidente della Corte Costituzionale Amato, il presidente del Consiglio di Stato Frattini. Chi critica o accusa dovrebbe prima conoscere la storia di queste persone, guardare il curriculum di ciascuno, poi farsi un giudizio fondato su fatti, infine parlare. In quel caso nessuno potrebbe dire che quelle persone non siano fra le migliori possibili in quei posti".

Poi Masci rivela: "Anche io, intimamente, avrei preferito qualcun altro in uno di quei ruoli, ma poiché non è stato possibile, perché in democrazia i numeri contano ancora, rifletto e dico che, alle condizioni date, quelle scelte mi garantiscono competenza, serietà, capacità, esperienza, equilibrio, autorevolezza, credibilità. Poi, c'è il teatrino della politica, che non mi ha mai appassionato, quello interessa molto a coloro che, nel 2018, hanno gridato sui social "morte alla politica, sì al nuovo, uno vale uno", e hanno dato la maggioranza agli sconosciuti dei Cinque Stelle selezionati con un clic, convincendo anche tante persone che mai e poi mai avrebbero pensato di votarli. Il risultato è stato il peggior Parlamento che l'Italia abbia mai avuto. La maggior parte di quelle persone non sarà mai più eletta e scomparirà nell'oblio".

Infine Masci afferma: "È molto più facile sparare a zero su tutto e su tutti, sfogare le proprie frustrazioni, scegliere è più complicato, decidere è ancora più difficile. Poi c'è un Italia fatta di persone serie, donne, uomini, giovani, anziani, che lavora, che studia, che si impegna, che non si lamenta, che aiuta gli altri, che non si tira indietro, che si sacrifica, che è orgogliosa di vivere in un paese culla della civiltà, che si fa valere nel mondo. Questa è l'Italia su cui ho sempre puntato, e continuerò a farlo!".