VIDEO | Pescara accoglie il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che inaugura l'Imago Museum

La visita istituzionale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha catalizzato l'attenzione di tantissime persone, che lo hanno atteso a lungo prima del suo arrivo alle ore 11, in una zona centrale di Pescara praticamente blindata.

L'occasione è stata l'inaugurazione dell'Imago Museum, polo museale dedicato all'arte moderna e contemporanea promosso e realizzato da Fondazione Pescarabruzzo.

Mattarella è stato accolto dal vertice della fondazione, Nicola Mattoscio, dal sindaco di Pescara Carlo Masci, dal presidente della Provincia Antonio Zaffiri e dall'arcivescovo di Pescara-Penne Tommaso Valentinetti.

Presenti anche il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il senatore Luciano D'Alfonso. Dopo aver scoperto la targa del museo, Mattarella è subito entrato a visitarlo, ma non ha rilasciato dichiarazioni né alla stampa né si è intrattenuto con gli studenti delle scuole che speravano in un saluto. La visita è durata circa un'ora, come da programma. Il presidente è uscito da un'altra ala dell'Imago Museum, su corso Vittorio Emanuele, e in questo caso ha dispensato qualche cenno con la mano ma ugualmente non si è concesso ai mass media. Quindi, scortato dalle molteplici auto della sicurezza, si è recato all'aeroporto dove lo aspettava l'aereo presidenziale alle ore 12:10 per riportarlo a Roma. Ha invece parlato con i giornalisti il presidente di Pescarabruzzo Nicola Mattoscio, che ha svelato come è riuscito a portare Mattarella a Pescara.

Copyright 2021 Citynews