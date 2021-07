Masci sul verde pubblico e le strade pulite: "A Pescara periferie curate come il centro della città" [FOTO]

A Pescara periferie curate come il centro della città. Lo ha ribadito il sindaco Carlo Masci che sulla sua pagina ufficiale Facebook ha postato delle fotografie scattate ieri 2 luglio in alcune zone periferiche della città dopo aver fatto un giro in auto per verificare lo stato di cura del verde e delle strade.

"Quando posto le foto della Riviera curata e pulita qualche detrattore di professione subito commenta "il centro bello, la periferia abbandonata". Per rispondere a queste accuse infondate posso soltanto fare una cosa, postare le foto della periferia. Ieri mi sono fatto un giro in via Tavo, via Alpi, via Po, sono stato al parco dell'Accoglienza in via Moro/via Nenni, in quelle zone che tutti considerano in alcuni casi l'anticamera dell'inferno, in altri casi zone di serie B. "

Masci ha evidenzioato come non c'era alcun pollone alla base degli alberi, nessuna carta per terra e le aree verdi risplendevano con i parchi pieni di giochi nuovi:

"Noi cerchiamo di tenere tutto pulito e sistemato, quando i cittadini ci aiutano ci riusciamo meglio."