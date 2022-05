Il sindaco Masci conferma: "A giugno sarà inaugurata la strada pendolo" [FOTO]

Nuovo sopralluogo del sindaco Carlo Masci nel cantiere aperto per il completamento della strada pendolo. Il primo cittadino pescarese, infatti, si è recato di persona sul posto per verificare l'avanzamento dei lavori nel tratto che si affaccia lungo la Tiburtina. Il sindaco ha spiegato che ormai il cantiere è in via di conclusione, come previsto dal cronoprogramma:

"Oramai i lavorisono quasi completati, domani cominciano ad asfaltare la strada, poi mancheranno solo le piante e gli arredi. A giugno inaugureremo questa importante arteria, attesa da oltre 20 anni. Un'altra promessa mantenuta." La strada pendolo, lo ricordiamo, permetterà di attraversare la città in modo trasversale rispetto all'attuale assetto viario, riducendo notevolmente il traffico e i tempi di percorrenza.