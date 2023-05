Masci e Santilli a Villa Sabucchi per fare visita agli studenti ed agli alunni del progetto "Scienza under 18" [FOTO]

Il sindaco Carlo Masci, assieme al vicesindaco Gianni Santilli, si è recato giovedì 25 maggio nel parco Villa Sabucchi di Pescara per fare visita agli alunni e studenti presenti per l'iniziativa “Scienza under18 - Pescara per l’Abruzzo”. Si tratta dell'evento dedicato alla scienza, medicina, tecnologia, educazione all’ambiente e cultura dell’innovazione.

Presenti classi di vari istituti con ragazzi di tutte le età, come ha spiegato il sindaco che si è detto entusiasta per questa iniziativa:

"Appoggeremo sempre iniziative come queste, specialmente quelle dedicate a tematiche scientifiche perché è attraverso questi incontri che le nuove generazioni imparano l'importanza del "dubbio" e degli "approfondimenti" per sviluppare la conoscenza e la creatività."

Il vicesindaco Santilli, da noi contattato, ha parlato di una bellissima mattinata all'interno di uno dei parchi più belli della città.

"È stato bellissimo vedere studenti di qualsiasi età confrontarsi proponendo progetti e idee innovative, in particolare nel campo del risparmio energetico. Tanti gli stand presenti e soprattutto tanto interesse da parte dei ragazzi stessi, un bel messaggio per la città e per le nuove generazioni pescaresi".