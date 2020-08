Duro attacco di Masci al consigliere regionale Blasioli sui fondi dell'area di risulta: Mi piace la concretezza"

Dura replica del sindaco Masci all'ex vicesindaco di Pescara ed attuale consigliere regionale Pd Blasioli, in merito alla questione della presunta cancellazione dei fondi masterplan destinati al progetto dell'area di risulta. Il primo cittadino infatti è intervenuto con un lungo post su Facebook, sottolineando come non sia sua abitudine replicare o dare importanza alle fake news, e di essere un uomo che punta sempre alla concretezza:

Dopo aver sentito, però, l'ex vice-sindaco della giunta Alessandrini, attuale consigliere regionale di opposizione, strillare al lupo al lupo per la "scomparsa" dei fondi per la riqualificazione dell'area di risulta, non ho potuto fare a meno di sorridere pensando a quale livello di frustrazione sia arrivato chi per cinque anni ha provato a far partire i lavori del più grande e importante intervento pubblico mai effettuato dal Comune di Pescara, senza riuscirci, e adesso vede che noi abbiamo approvato in tre giorni la delibera che dà il via all'appalto, abbiamo aumentato l'importo a disposizione da 12 a 17,9 milioni di euro, abbiamo fatto l'accordo con la Fondazione PescarAbruzzo per il parco di 70mila metri quadrati, faremo partire il bando prima della fine dell'anno con più parcheggi, più verde, più viabilità sostenibile, meno residenz

Masci ha poi ricordato di aver sentito il giorno prima il governatore Marsilio ed era stato in Regione con i tecnici del Comune per parlare con Sospiri e concordare i vari passaggi amministrativi per giungere velocemente alla gara d'appalto, sottolineando come sarà sempre sua intenzione quella di coinvolgere nelle inaugurazioni delle opere chi lo ha preceduto per riconoscere il valore della comunità amministrativa e restiuire dignitò alla politica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.