L'attacco del consigliere regionale Blasioli: "Scippati a Pescara e provincia 57 milioni di euro del masterplan"

Cinquantasette milioni di euro di fondi masterplan, che di fatto sarebbero stati azzerati dalla giunta Marsilio e scippati a Pescara, Montesilvano ed alla zona montana del Pescarese. L'attacco arriva dal consigliere regionale Pd Blasioli, che interviene in merito al destino dei fondi ricordando come la giunta di centrodestra abbia già dirottato parte di quei fondi ad altre opere come nel caso della strada Loreto - Penne.

Blasioli poi illustra i vari capitoli di spesa per i quali non ci sarebbero più coperture finanziarie, rischiandone la perdita per i ritardi accumulati nonostante l'emendamento nel cura Abruzzo 1 per renderli intangibili. Si tratta di:

14.787.000 euro al Comune di Pescara per la riqualificazione area urbana del parcheggio antistante la stazione ferroviaria di Pescara (aree di risulta);

9.300.000 euro al Comune di Montesilvano per la caratterizzazione e messa in sicurezza permanente e bonifica del sito del Saline. In particolare la discarica di Villa Carmine

8.370.000 euro alla Provincia di Pescara per la sistemazione e recupero funzionale della strada regionale 539, delle provinciali 58 e 60 (strada Scafa-Lettomanoppello-Passolanciano e Scafa Lettomanoppello-Volto Santo e da Serramonacesca per Passolanciano), opere necessarie per consentire il trasferimento delle arterie alle competenze di un nuovo soggetto gestore in grado di assicurare la manutenzione invernale;

24.366.000 euro per valorizzazione delle stazioni turistiche Passolanciano–Maielletta (7 lotti).

Secondo Blasioli, restano dubbi sulla rifinanziabilità delle somme, attribuendo delle responsabilità al centrodestra per la questione della delibera dell'area di risulta durante l'amministrazione di centrosinistra, quando fu bocciato il piano ed ora per circa un anno senza aver fatto nulla se non riportare la stessa delibera con appendici che necessitano di varianti. Sempre sull'area di risulta, il consigliere evidenzia che, nell'attesa e speranza che il progetto venga rifinanziato, c'è il tempo per rivedere il progetto, cambiarlo ed approvare varianti oppure il centrodestra dovrà ammettere che quello ereditato era il miglior progetto possibile.

