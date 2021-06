Marsilio sul corridoio trasversale Tirreno Adriatico e la frase sui "tre mari" in Abruzzo: il video diventa virale sui social

Consiglio regionale straordinario questa mattina per discutere della questione delle strategie della Regione Abruzzo per la realizzazione del corridoio europeo trasversale Tirreno - Adriatico. Durante la seduta, che ha visto poi l'approvazione della mozione presentata dal sottosegretario della giunta regionale De Annuntiis da parte del centrodestra, è intervenuto anche il presidente della Regione Marsilio che ha spiegato le basi del piano previsto dalla giunta regionale per gli investimenti sulle infrastrutture e la questione dell'autorità portuale. In un passaggio Marsilio ha dichiarato che "l'Abruzzo è l'unica Regione che si affaccia sui tre mari Adriatico, Ionio e Tirreno senza avere un'autorità portuale". Una frase che è stata decontestualizzata ed estrapolata in un video che ha fatto subito il giro del web e dei social con commenti ed ironia da parte degli utenti.

Lo stesso Marsilio tramite il suo ufficio stampa ha voluto replicare alle polemiche e commenti scatenati dal video, sostenendo che il filmato sarebbe stato postato ad arte e condiviso da un consigliere regionale Pd:

"Nel giorno in cui vengono messi a nudo gli errori del Partito Democratico, che non è stato capace in anni di governo di realizzare una Autorità portuale in Abruzzo, un consigliere regionale del Pd cerca di spostare l’attenzione generale su una frase del presidente Marsilio nel corso di un lungo e articolato intervento a braccio che ha chiuso il consiglio regionale.

L’Abruzzo è l’unica regione italiana (escluse le “piccole” Molise e Basilicata), di tutte quelle che si affacciano sui tre mari, Adriatico, Ionio e Tirreno, a non avere una propria Autorità portuale. Questo il concetto del presidente Marsilio espresso durante l’intervento. Se poi a qualche consigliere di minoranza piace buttare un discorso serio in burletta, possiamo pure accontentarlo aggiungendo che l’Abruzzo, oltre ad affacciarsi su tre mari, ha anche le Alpi e il Lago di Garda. Se basta così poco per farli contenti.."

Il consiglio ha approvato la proposta di De Annuntiis con Forza Italia e Fratelli d'Italia che hanno garantito il massimo sostengo alla giunta Marsilio per il piano illustrato, che prevede fondi previsti nel Pnrr a favore delle autostrade A24 e A25 (1 miliardo nel fondo complementare) e della ferrovia Roma-Pescara (620 milioni), impegnando la giunta ad ottenere l'intera somma di 6,5 miliardi di euro previsti dal ministro De Micheli prima e confermati poi dal ministro Giovannini, per finanziare la l'alta velocità ferroviaria e di proseguire nell'azione già intrapresa per chiedere alla società concessionaria dell'autostrada A14 di produrre il progetto di fattibilità della terza corsia, già richiesto dal Mims (già Mit) all'atto dell'approvazione del contratto di programma, e a Rfi di non limitarsi alla realizzazione del progetto di 'velocizzazione' della linea ferroviaria adriatica Bologna-Lecce.