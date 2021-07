Marsilio sul futuro delle Naiadi: "Project financing unica strada, impossibile dare tempi certi sulla riapertura"

Il presidente della Regione interviene in merito al dibattito politico e alle proteste dei lavoratori per la mancata riapertura dell'impianto sportivo

L'unica strada percorribile per arrivare ad una soluzione duratura per le Naiadi è quella del project financing, deciso due anni fa dalla giunta regionale. Lo ha ribadito il presidente della Regione Marco Marsilio rispondendo alla stampa sul futuro del complesso sportivo dopo il dibattito che si è acceso nelle ultime settimane a livello politico, e le nuove proteste dei lavoratori scesi in piazza questa mattina 26 luglio davanti alla sede della Regione,

La Lega, infatti, che è nella maggioranza di centrodestra, vorrebbe l'affidamento e gestione pubblica a tempo indeterminato, mentre attualmente si lavora per una gestione temporanea con lo stanziamento di 100 mila euro e oggi non vi sono tempi certi da poter dare per la riapertura a causa delle molte variabili.

"La realtà di cui dobbiamo prendere atto è che questo impianto è vecchio, energivoro, con impianti distrutti che non si rendono in piedi e che costringono a rimetterci 700-800 mila euro l'anno. Questo non può permetterselo nessuno, né i privati né il pubblico che non può gettare i soldi dalla finestra". Quella del Project Financing, ha detto ancora Marsilio, "è una proposta che condotta non dagli avventurieri, ma da realtà che nel mondo dello sport natatorio hanno fatto la storia di Pescara e che la Fira (Finanziaria regionale) ha valutato come congruo e all'altezza delle aspettative. "

Marsilio evidenzia come questo progetto permetterà di investire 5 milioni rendendo l'impianto moderno e sostenibile offrendo quindi agli utenti una gestione a lungo termine.