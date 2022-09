Marsilio al Festival dei borghi più belli d'Italia: "Una vetrina eccezionale per tutti i comuni abruzzesi di questo prestigioso club"

Una vetrina eccezionale non solo per Abbateggio e Caramanico Terme, ma per tutti i Comuni abruzzesi e italiani che fanno parte del prestigioso club dei Borghi più belli d'Italia. A dirlo il prsidente della Regione Marco Marsilio che ha partecipato all'inaugurazione degli stand dei 110 comuni arrivati in Abruzzo per il festival che andrà avanti anche nella giornata di domani 11 settembre. Dopo l'apertura di ieri ad Abbateggio, oggi l'attenzione è concentrata a Caramanico:

“Crediamo molto nel marketing territoriale e, a dimostrazione di questo, la Regione Abruzzo è stata l’amministrazione regionale ad aver dato il contributo finanziario più alto dalla prima edizione del festival ad oggi. La soddisfazione più bella è quella di far scoprire le bellezze di questa parte di territorio e le sue peculiarità dal punto di vista enogastronomico a sindaci provenienti da ogni parte d’Italia. Una volta rientrati nelle loro città sono certo che saranno ben lieti, anche attraverso video, foto e materiale turistico, di raccontare quello che hanno visto in questi giorni in Abruzzo. E questa circostanza non può che determinare un circolo virtuoso che potrebbe favorire interessanti flussi turistici da fuori regione. Anche così si può fare promozione turistica e valorizzare i nostri borghi, senza investire risorse esorbitanti”.

Subito dopo il taglio del nastro, assieme al presidente dell'’Associazione Abruzzo e Molise dei Borghi più belli d’Italia, Antonio Di Marco, e dalla madrina della manifestazione, la conduttrice Rai Benedetta Rinaldi, c'è stato l'avvio delle varie attività e dibattiti organizzati con la presenza del noto conduttore di programmi Rai di divulgazione turistica, Osvaldo Bevilacqua Poi la visita agli stand enogastronomici e l’inizio della sessione convegnistica che continuerà per tutto il pomeriggio e proseguirà anche domani, domenica 11.