Marsilio incontra Autostrade per l'Italia per i problemi della A14 e chiede la terza corsia

Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, insieme al sottosegretario alla presidenza, Umberto D'Annuntiis, ha incontrato nella sede di Pescara i vertici di Autostrade per l’Italia questa mattina, venerdì 25 giugno.

Il nodo della questione è stata l’analisi del piano degli investimenti che l’azienda ha programmato nel prossimo quinquennio e le problematiche che interessano il tratto abruzzese dell’A14.

Alla riunione sono stati presenti, tra gli altri, l’amministratore delegato Roberto Tomasi.

Confermato il blocco dei cantieri a partire dal prossimo 9 luglio: «Ci è stato confermato e garantito che i lavori sulla A14 saranno interrotti per mitigare l’impatto sulla viabilità in vista dell’esodo estivo», afferma Marsilio, «il problema è che abbiamo una autostrada vecchia dove per vent’anni non si sono fatti gli investimenti, e oggi, con le nuove normative che prevedono interventi e scadenze, è necessario avviare tempestivamente i cantieri nelle gallerie e sui viadotti che potrebbero durare anche anni. Per questo motivo ho sollecitato la governance di Autostrade per l’Italia ad ampliare la carreggiata e realizzare la terza corsia sul tratto abruzzese dell’A14. Non dimentichiamo che la rete autostradale adriatica è stata progettata e realizzata 50 anni fa. Con una nuova infrastruttura invece possiamo sostenere lo sviluppo delle nostre aziende e del comparto turistico. Non possiamo più attendere».