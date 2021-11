L'allarme della capogruppo Marcozzi (M5s) sull'aumento dei contagi Covid: "La Regione deve accelerare sulle vaccinazioni"

Accelerare con le somministrazioni dei vaccini prima che sia troppo tardi. A chiederlo è la capogruppo del M5s alla Regione Sara Marcozzi, che interviene commentando i dati relativi all'aumento sensibile dei nuovi contagi negli ultimi giorni ed oggi 18 novembre in particolare con 350 nuovi casi, numero record da mesi. Secondo la capogruppo, al Regione deve immediatamente attivarsi con le misure di contenimento come le vaccinazioni per evitare di tornare ad una nuova grave fase di emergenza con tutte le conseguenze del caso:

"Perché se c'è una cosa che la pandemia da Covid ci ha insegnato è che, quando la curva è in fase crescente, i positivi aumentano in fretta. Adesso abbiamo uno strumento efficace per rallentare il contagio, che è quello dei vaccini, e la Giunta Marsilio non può e non deve farsi trovare impreparata a questa nuova fase. Per evitare il rischio della quarta ondata è necessario indirizzare in maniera chiara la sanità regionale e sbrigarsi con richiami e prime dosi per chi non si è ancora vaccinato, seguendo le direttive che arrivano dai tavoli nazionali."

L'obiettivo, spiega la Marcozzi, è quello di evitare non solo pericoli per la salute dei cittadini, ma anche per la attività produttive in caso di nuove restrizioni:

"Il centrodestra in Regione Abruzzo ha già dato ampia dimostrazione della propria lentezza e inadeguatezza a erogare fondi a sostegno delle aziende colpite dalla pandemia; perlomeno dimostri di aver imparato la lezione dal punto di vista sanitario e intervenga, con ogni mezzo a propria disposizione, prima che sia troppo tardi". Proprio oggi il presidente della Regione Marco Marsilio ha convocato per domani 19 novembre l'unità di crisi regionale per valutare il quadro pandemico alla luce del rialzo dei contagi che però, fino ad ora, non ha portato ad un significativo aumento dei ricoveri.