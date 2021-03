Manoppello, sopralluogo del sindaco nel giardino di Santa Maria Arabona: "Lo valorizzeremo al meglio"

Parla Giorgio De Luca: "Si tratta di un sito privato e l’amministrazione non può affidare incarichi a questo o quel professionista, a questa o quella ditta di manutenzione del verde. L’ultima parola spetta ai legittimi proprietari"

Dopo le polemiche di queste ultime settimane sul giardino dell'abbazia di Santa Maria Arabona, a tutt’oggi chiuso, il sindaco di Manoppello Giorgio De Luca ha voluto effettuare un sopralluogo. Erano presenti anche il presidente dell’ordine provinciale degli agronomi e forestali Colarossi, il rettore Verdoscia e i carabinieri forestali con il comandante provinciale D’Amato.

In particolare Colarossi, riferisce il sindaco, "ha evidenziato una pratica di potatura senza dubbio “drastica”, “fatta male” e chiaramente realizzata da persone di buona volontà e non certo da professionisti esperti; ma ha anche riscontrato il taglio necessario di diverse alberature malate e mal manutenute per decenni".

De Luca spiega che "si è convenuto sull’importanza di affidarsi a professionisti esperti del settore. Nel caso di specie, non avendo il Comune competenze, titolarità e mezzi, ho chiesto al presidente dell’ordine provinciale degli agronomi e forestali, presente all’incontro, di aiutarci nella redazione di uno specifico regolamento del verde pubblico e privato da portare all’attenzione del consiglio comunale che possa stabilire regole certe in materia. Il professionista ha dato in questi giorni la sua disponibilità a redigere gratuitamente, e a presentare al Comune di Manoppello uno studio sul giardino di Santa Maria Arabona".

Il sindaco, promettendo che "valorizzeremo al meglio il giardino della nostra amata Abbazia", conclude ricordando che comunque "si tratta di un sito privato e l’amministrazione non può affidare incarichi a questo o quel professionista, a questa o quella ditta di manutenzione del verde. L’ultima parola spetta ai legittimi proprietari".