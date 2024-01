Nel 2024 Manoppello Scalo avrà il suo nuovo volto: sì della Regione alla proroga per i lavori da 6 milioni e mezzo [FOTO]

Potranno proseguire anche nel corso del 2024 i lavori per oltre 6 milioni e mezzo di euro, previsti dall’Accordo di Programma Quadro n.7 (APQ 7) come da convenzione sottoscritta tra Comune e Regione Abruzzo.

Concessa dalla Regione Abruzzo al Comune di Manoppello la proroga per completare gli otto interventi da 6 milioni e mezzo di euro destinati a cambiare il volto di Manoppello Scala e delle aree limitrofe alla zona interportuale. Ad annunciarlo è l'amministrazione che potrà dunque anche nel 2024 proseguire con i lavori avviati grazie alla convenzione firmata tra i due enti a valere sui fondi stanziati dall'accordo di programma quadro numero 7 (Apq7).

Tra i progetti cardine della riqualificazione, ci sono la sistemazione e l’ampliamento delle aree verdi esistenti e la realizzazione di una pista ciclopedonale che collegherà il fiume Pescara al parco Arabona. L’area verde, ricorda l'amministrazione, verrà dotata di un’arena per ospitare eventi, campi polivalenti, un nuovo parco giochi per bambini e altri spazi attrezzati e all’avanguardia per la pratica di sport sia di gruppo che individuale.

D’intesa con la scuola, che dista pochi metri dall’area, il parco potrà essere utilizzato anche come luogo in cui svolgere attività didattiche, sia sportive che di carattere ecologico e ambientale. A questi interventi, si aggiungono anche la realizzazione di un’area sgambamento per cani e altri lavori di interconnessione e sistemazione della viabilità esistente che faranno di parco Arabona un nuovo e bel biglietto da visita di Manoppello per chi proviene dalla viabilità autostradale. Per questo intervento l’investimento totale previsto è di due milioni di euro.

Gli altri setti progetti, con un totale investito di quattro milioni e mezzo di euro, prevedono un rinnovamento del piano viario tra l’uscita autostradale e l’ingresso alla città e diverse opere di urbanizzazione primaria, prevalentemente stradali, in parte legate al miglioramento della sicurezza e delle prestazioni delle viabilità esistenti e l’apertura di una nuova strada. Tra questi sono quasi terminati i lavori su via Tinozzi e via Benedetto Croce.

Si tratta di lavori importanti che andranno a riscrivere le funzionalità di una zona di Manoppello che, con la realizzazione dell’Interporto e del casello autostradale, ha subito una rapida e intensa trasformazione, anche con incrementi consistenti di traffico e in particolare di traffico pesante.

“Grazie alla possibilità di proroga per la fine lavori fissati nell’anno in corso e al fattivo lavoro del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e di tutta la governance della Regione, che hanno permesso di sbloccare un considerevole finanziamento fermo al palo dal 2005 – sottolinea il sindaco Giorgio De Luca – potremo completare progetti per oltre sei milioni di euro di interventi che favoriranno vivibilità, sicurezza e tutela di un’area ampia che negli ultimi vent’anni ha subito una notevole trasformazione”.

“Presto - aggiunge riconnetteremo l’area interportuale alla città e lo faremo anche grazie a una pista ciclopedonale e all’ampliamento e alla valorizzazione di parco Arabona, meraviglioso biglietto da visita di Manoppello. Voglio, infine, ringraziare tutto personale del servizio tecnico comunale, coloro che hanno lavorato alla progettazione e naturalmente tutti gli uffici coinvolti”, conclude De Luca.