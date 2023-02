Dal 18 febbraio gli appuntamenti del M5S per promuovere le comunità energetiche

Il prossimo fine settimana sarà dedicato al risparmio energetico e il Movimento 5 Stelle, aderendo all'iniziativa nazionale, sarà presente con i propri gazebo per dare informazioni utili ai cittadini e scoprire come funzionano e come si può aderire alle comunità energetiche e ai gruppi di autoconsumo collettivo. “A Pescara l'appuntamento iniziale è per sabato 18 febbraio – segnalano i consiglieri Massimo Di Renzo, Erika Alessandrini e Paolo Sola – con un gazebo informativo posizionato all'incrocio tra corso Umberto I e piazza della Rinascita e continueremo con incontri periodici nella nostra sede di via Bologna 7 per incontrare cittadini e associazioni di categoria interessati a far partire questo strumento”.

Aggiunge il consigliere Di Renzo: “Da circa due anni il M5S si batte in tutte le sedi per velocizzare e semplificare la nascita delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumo, perché solo grazie a misure come queste o come il superbonus possiamo rendere più efficienti le nostre case, più sostenibili le nostre città e possiamo risparmiare in bolletta senza più subire condizionamenti politico/energetici e salvare il pianeta. A Pescara il cammino delle comunità energetiche è partito ad aprile 2021 con l'approvazione in consiglio comunale di una mozione del Movimento che ha lavorato a tamburo battente per far diventare questa misura una realtà concreta nella nostra città”.

Il riferimento è al gruppo di lavoro istituito tra Comune e Pescara Energia, in cui Di Renzo ha preso parte attiva. A breve ci sarà l'atto costitutivo della prima comunità energetica in città ed entro l'estate saranno operativi gli impianti realizzati dal comune che permetteranno ai cittadini di iniziare a raccogliere i frutti di questa importante iniziativa. Per farne parte bisognerà manifestare il proprio interesse sul sito cerpescara.it.

“L’effetto dei cambiamenti climatici è sempre più forte e presente nella nostra quotidianità come anche la crisi energetica legata all’importazione dei combustibili fossili che ha portato all’aumento sconsiderato delle bollette di luce e gas. Le comunità energetiche sono la risposta ad entrambi questi problemi perché è un'azione che può rivoluzionare il rapporto tra energia e società - concludono Di Renzo, Alessandrini e Sola - Per raggiungere questo obiettivo va intrapresa una massiccia campagna comunicativa e noi siamo pronti a fare la nostra parte”.