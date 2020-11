Dalla Regione una legge su misure di sostegno per il comparto sciistico e i Comuni

Dalla Regione Abruzzo una legge su misure di sostegno per il comparto sciistico e i Comuni. Lo ha annunciato il presidente del consiglio Lorenzo Sospiri, firmatario, con il governatore Marco Marsilio e il consigliere Roberto Angelosante, di questa norma sulle "disposizioni urgenti" in appoggio al comparto sciistico regionale.

“3 milioni di euro a fondo perduto per le imprese operanti nel comparto sciistico, quale ristoro per le gravi perdite subite, e altri 250mila euro quale ristoro per i Comuni nel cui territorio ricadono gli impianti di sci per compensare il mancato introito dei canoni concessori. Sono le misure legislative approdate oggi in commissione, mentre attendiamo ancora le decisioni, con le relative misure di ristoro, del governo sulla nuova stagione”, ha detto Sospiri.