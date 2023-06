Entro fine giugno la conclusione dei lavori di riqualificazione di piazza "Azoto" a Piano d'Orta e l'intitolazione a Paolo Borsellino

Entro fine giugno si concluderanno i lavori di piazza Azoto a Piano d'Orta di Bolognano con la stessa che sarà intitolata al giudice Paolo Borsellino. Lo comunica con soddisfazione il sindaco Guido Di Bartolomeo. Si stanno infatti concludendo i lavori del secondo lotto per restituire alla comunità la piazza per la cui riqualificazione sono stati investiti complessivamente 90mila euro.

Opere, quelle che si stanno realizzando, “che rientrano nell'ambito di una più ampia azione di rigenerazione urbana – spiega il sindaco -. Si tratta nello specifico di interventi di manutenzione straordinaria, potenziamento ed efficientamento energetico della piazza e dell’adiacente area parcheggio, con rifacimento delle attuali sedute laterali e dei muretti di contenimento delle aiuole ed una nuova fontana sostituirà l’attuale, oramai obsoleta”.

“I lavori, diretti dal geometra Francesco Marulli ed eseguiti dalla ditta Moveart Srl dovrebbero concludersi entro questo mese di giugno e, come già anticipato, la piazza sarà intitolata a Paolo Borsellino – conferma Di Bartolomeo -. Sulla facciata dello stabile sarà affissa l’effigie del magistrato vittima di Cosa nostra, nella precisa volontà di valorizzare quel nevralgico spazio pubblico in linea con i principi che muovono la nostra programmazione comunale: promuovere i valori della legalità, democrazia e libertà anche attraverso la memoria di coloro che hanno lottato per l’affermazione degli stessi”.