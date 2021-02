Iniziati i lavori per l'installazione delle telecamere in via Ilaria Alpi e via Trigno

Questa mattina il gruppo della Lega in consiglio comunale si è recato sul posto per verificare lo stato degli interventi. Erano presenti, tra gli altri, il capogruppo Vincenzo D'Incecco e l'assessore allo sport Patrizia Martelli

Iniziati i lavori per l'installazione delle telecamere di sorveglianza in via Ilaria Alpi e via Trigno. Questa mattina il gruppo della Lega in consiglio comunale si è recato sul posto per verificare lo stato degli interventi. Erano presenti, tra gli altri, l'assessore allo sport Patrizia Martelli e il presidente della commissione mobilità e sicurezza Armando Foschi, nonché il capogruppo Vincenzo D'Incecco.

Quest'ultimo, postando sui social una foto della delegazione al completo, ha scritto: "Lo avevamo promesso in campagna elettorale... eccoci qui!". Le telecamere saranno posizionate anche nel parchetto di via Trigno, spesso teatro di degrado delinquenza. Problemi che erano stati già segnalati da D'Incecco tempo fa e che ora si spera possano essere risolti.

Le telecamere verranno installate anche in altre zone della città a rischio come largo Baiocchi, piazza Romita, via Italica, via Sospiri e piazza Garibaldi. L'obiettivo è un maggiore e più semplice controllo del territorio come deterrenti per attività di microcriminalità.