Proseguono i lavori per il completamento della strada pendolo, Masci: "Entro 3 mesi l'inaugurazione"

Proseguono i lavori per il completamento della strada pendolo, sia nel tratto da San Donato sia in quello da Rancitelli. Sono in fase di realizzazione piste ciclabili, ampi marciapiedi e spazi verdi. Lo fa sapere, tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook, il sindaco di Pescara Carlo Masci.

"Entro tre mesi al massimo - annuncia il primo cittadino - inaugureremo queste nuove strade che congiungeranno i due quartieri fra loro e alla zona dell'ospedale". Masci conclude parlando di "una nuova viabilità che renderà più agevole muoversi nella nostra città".