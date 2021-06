Aree di risulta, D'Incecco: "Pescara sostenibile, bella, giovane e con respiro europeo"

Il capogruppo della Lega in consiglio comunale commenta positivamente l'approvazione degli elaborati tecnici del progetto di riqualificazione della zona

Il capogruppo della Lega in consiglio comunale, D'Incecco, commenta positivamente l'approvazione degli elaborati tecnici del progetto di riqualificazione delle aree di risulta. Secondo l'esponente del Carroccio, il via libera al bando comunitario "proietta l'abito della città come sostenibile, bella, giovane e con respiro europeo".

Con la delibera approvata dalla giunta Masci, spiega D'Incecco, "si prospetta un intervento da 56 milioni di euro, ripartito nella realizzazione di opere nei seguenti ambiti: un grande parco centrale da 66mila metri quadrati, il secondo più grande del capoluogo dopo la pineta dannunziana, con fontane ed elementi di pregio per l’arredo urbano; parcheggi a silos di qualità urbanistica ed edilizia e un parcheggio interrato, per una dotazione di circa 2500 posti auto per la sosta, oltre a un’area commerciale e residenziale e un nuovo terminal bus".