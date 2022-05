Impianto di biogas, Ambiente Spa: "Dal M5S argomentazioni non fondate"

Riceviamo e pubblichiamo questa nota inviataci da Massimo Papa, presidente di Ambiente Spa, sull'impianto di biodigestione di Città Sant'Angelo: "Leggiamo con stupore il vostro articolo che inizia descrivendo l’esultanza dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Pescara. Giova ricordare, infatti, che non ci sono rilievi, modifiche o integrazioni proposte dagli stessi. Le uniche modifiche ed integrazioni, inviate alle società proponenti, sono il frutto del contributo sia del cda di Ambiente Spa, sia del comitato controllo analogo della società stessa e del Comune di Pescara. Segnatamente il consigliere Sola, nella riunione del comitato controllo analogo del 14 aprile 2022, al termine dell’intervento del presidente del cda (relativamente alle integrazioni e alle modifiche proposte dal cda stesso) aveva manifestato la propria soddisfazione perché gran parte delle modifiche e integrazioni, che egli intendeva formulare, erano già state indicate nella relazione sulle modifiche al progetto, illustrate dal presidente".

E ancora: "Il consigliere Sola, nonostante fosse vincolato dall’obbligo diriservatezza e dal vincolo derivante dalla qualifica di membro del comitato controllo analogo della società, proponeva argomentazioni non fondate, informazioni parziali e mal comprese in pubblico illustrando, in modo non veritiero, il progetto al fine dimotivare una contrarietà al progetto stesso. Corre l’obbligo di evidenziare che non c’è il risparmio, di cui parla il signor Sola, per i cittadini per la cifra di 15.000.000 euro in ragione del fatto che non era e non è prevista una spesa a carico di questi ultimi. Altrettanto, per gli incentivi inerenti la produzione di energia da biometano, dove gli incassi relativi alle incentivazioni, che verranno presumibilmente varate dal governo, saranno utilizzati dal Concessionario per ridurre ulteriormente la tariffa di conferimento della Forsu. Come spiegato nella riunione del comitato controllo analogo al signor Sola questi incentivi non erano ricompresi nel Pef e non ci saranno fin quando non diventeranno una legge dello stato".

Per Papa si può concludere, in sostanza, che "non c’è stato nessun lavoro di analisi e di approfondimento finalizzato a fornire modifiche o integrazione al progetto de quo da parte del consigliere Sola e dei consiglieri del Movimento 5 Stelle ma la continua ricerca di motivi e argomentazioni non fondate per giustificare un’opposizione al progetto. Il progetto, che diventerà base di una gara, mantiene la sua validità strategica e sottolinea il fallimento di un’iniziativa (quella del consigliere Sola e dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle) priva di fondamenti e di conoscenza, finalizzata esclusivamente a non procurare alcuna soluzione".

Infine Papa commenta "un’intervista sostenuta dalla consigliera Erika Alessandrini la quale, non esultando più per i grandi risultati ottenuti, afferma che la proposta di Project financing, valutata dall’assemblea di Ambiente Spa, sarebbe “grigia e poco trasparente”. Ci piace ricordare, essendo la signora Alessandrini un avvocato e dovendo avere piena contezza dei principi elementari di diritto tipici del nostro ordinamento, che se la stessa avesse elementi di fatto, confortati da solide argomentazioni e non opinioni personali, potrebbe e dovrebbe esporre questi ultimi ai competenti organi giudiziari avendo la consapevolezza che, in caso contrario, il silenzio sarebbe l’alternativa più appropriata in quanto tali affermazioni, rivolte nei confronti di chi nel Comune di Pescara, come nella governance di Ambiente Spa, ha finalizzato la propria iniziativa al raggiungimento di un obiettivo (ossia il perseguimento dell’interesse dei cittadini e non di altro) potrebbero rivelarsi un comportamento meritevole di censura nelle sedi più opportune".