Il Comune di Città Sant'Angelo lancia un concorso di idee per riqualificare l'area sottostante il parcheggio De Cecco

Il Comune di Città Sant'Angelo ha lanciato un bando per un concorso di idee relativo ad una soluzione da adottare per migliorare e riqualificare la passeggiata sulla circonvallazione. L'amministrazione comunale, infatti, ricorda che la realizzazione del parcheggio De Cecco nel centro storico è stata un'importante opera al servizio del borgo creando anche un ulteriore belvedere dal quale godere del panorama verso Atri, Silvi e il la catena del Gran Sasso- Monti della Laga.

Al tempo stesso la sua costruzione ha determinato un grave deterioramento dell’aspetto paesaggistico della passeggiata sulla Circonvallazione sottostante che ne ha subito un forte pregiudizio in termini di verde e aspetto estetico. Per provare a studiare una soluzione che possa mitigare questi ultimi aspetti il Comune propone un “bando di concorso finalizzato all’acquisizione di idee-progetto per la riqualificazione e valorizzazione dell’area sottostante il parcheggio De Cecco con particolare riferimento alla realizzazione di sistemi di schermatura verticali, anche a verde, per la mitigazione dell’impatto visivo della struttura portante in ferro del parcheggio”.

I progetti potranno essere presentati fino alle ore 12 del 15 settembre prossimo. I dettagli e il bando qui: https://comune.cittasantangelo.pe.it/bando-di-concorso-finalizzato-allacquisizione-di-idee-progetto-per-la-riqualificazione-e-valorizzazione-dellarea-sottostante-il-parcheggio-de-cecco-sito-nel-centro-storico/?fbclid=IwAR3M8ugSLFWCG7YlpnGIiJTb5IHr7MtCeXo-3Ws2lZ7x2MFSDGevL-PG_I4