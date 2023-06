Approvata la graduatoria della Regione per i fondi destinati ai giovani agricoltori

Approvata la graduatoria del bando regionale per i fondi di sostegno ai giovani che intendono aprire un'attività agricola. Lo ha fatto sapere l'assessore e vice presidente della giunta regionale Emanuele Imprudente, in merito al bando "Pacchetto giovanei" che ha stanziato circa 7 milioni di euro per incentivare favorire l'imprenditoria giovanile in questo settore. Imprudente ha dichiarato:

“Abbiamo assegnato risorse per 7 milioni di euro provenienti dal programma di sviluppo rurale (Psr) 2014/ 2022. L’obiettivo principale è quello di rendere maggiormente competitivo l’intero comparto attraverso investimenti che guardino al futuro e creino valore nel lungo periodo. Pubblichiamo oggi la graduatoria di un bando particolarmente complesso che rappresenta solo il primo atto di un’azione ben più articolata a sostegno dei giovani imprenditori, messa in campo dall’assessorato e dalla struttura per dare ulteriore slancio alle imprese agricole abruzzesi e frenare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne”.

Venerdì 23 giugno è stata approvata la seconda graduatoria dell’edizione 2019, dopo quella relativa alle aziende del cratere sismico, che permetterà a 85 giovani aziende di sostenere investimenti materiali per le aziende di nuova costituzione, finalizzati a migliorarne l’efficienza e la redditività: i progetti finanziati vanno dall’acquisto di tecnologie per un utilizzo più intelligente dell’acqua irrigua, alla realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, fino all’acquisto di macchinari per incrementare l’efficacia ed il valore delle aziende. Imprudente ha concluso:

“La graduatoria del ‘Pacchetto Giovani’ immetterà nuova linfa in un comparto che chiede con forza di essere sostenuto, in particolar modo in questa fase estremamente complessa e delicata. Per questo bando concede un premio all’insediamento fino a 50.000 euro e finanzia fino al 70% dell’importo del progetto di ogni giovane imprenditore. Un sostegno particolarmente atteso che contribuirà, congiuntamente con i prossimi interventi previsti, a sostenere le imprese agricole abruzzesi”.