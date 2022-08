I Giovani Democratici attaccano la giunta per il piano di risanamento acustico: "Così si celebra il funerale di piazza Muzii"

Il nuovo piano di risanamento acustico approvato dal centrodestra segnerà la fine della movida e dei locali in piazza Muzii. A dirlo i Giovani Democratici dell'area metropolitana di Pescara, che intervengono nel dibattito riguardante il provvedimento che ha scatenato polemiche da parte soprattutto dei gestori dei locali e delle associazioni di categoria:

"Il Piano di risanamento acustico approvato dalla maggioranza di centro-destra è l’ennesimo atto calato dall’alto, non condiviso con gli esercenti della zona e dannoso per l'economia di Pescara. Un atto con il quale la giunta Masci intende punire gli esercenti che hanno rivitalizzato l’area e i frequentatori, molti dei quali giovani e giovanissimi, che vi si ritrovano per stare insieme e socializzare. Così facendo, l’amministrazione celebra il funerale della zona di Piazza Muzii.

Il piano. totalmente sbilanciato a favore dei residenti della zona, alla faccia del tanto sbandierato punto di equilibrio tra diritto al riposo e diritto al divertimento, rappresenta una scelta miope e scriteriata che non tiene per nulla in considerazione la vocazione turistica della nostra città."

I Giovani Democratici quindi, in vista dell'approvazione del regolamento attuativo che disciplinerà nel dettaglio le attività degli esercizi commerciali, chiedono l'apertura subito di un confronto partecipato con i portatori d'interesse per arrivare a soluzioni che possano tutelare tutto il comparto del settore food and beverage.