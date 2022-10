Celebrata la giornata del ricordo dei consiglieri comunali [FOTO]

È stata celebrata martedì 11 ottobre la giornata del ricordo dei consiglieri comunali di Pescara.

Parliamo dei volti del passato, spesso ancora presenti nel dibattito pubblico cittadino.

Di pescaresi che hanno dato un contributo importante alla crescita civile e politica della città.

Tutti sono stati ospitati nella sala consiliare di palazzo di città per un incontro pubblico organizzato in occasione della giornata del ricordo dei consiglieri comunali di Pescara. Prima ancora, dalle ore 8:30, nella chiesa di Sant'Andrea, monsignor Tommaso Valentinetti ha officiato la santa messa. Il convegno seguito al rito religioso, dal titolo "Partecipazione e cittadinanza attiva - La forza delle nuove generazioni", è stato introdotto e moderato da Mario Sorgentone, presidente dell'associazione consiglieri emeriti. Sono seguiti i saluti del sindaco Carlo Masci, del presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli e del prefetto Giancarlo Di Vincenzo. Poi è stata la volta degli interventi di Monsignor Valentinetti, della docente dell'università d'Annunzio Mara Maretti, e dei consiglieri comunali emeriti Raffaele Morelli e Silvio Profico. Durante l'incontro il pensiero e le parole degli intervenuti sono andate al ricordo dei consiglieri scomparsi. Presenti in aula gli studenti dei licei cittadini.