Il senatore Gianluigi Paragone (Italexit) a Pescara

Gianluigi Paragone, ex esponente del Movimento 5 Stelle e fondatore, nel 2020, del movimento politico Italexit, sarà a Pescara sabato 2 luglio per un incontro pubblico in programma a partire dalle ore 18:30 nel parco di Villa Sabucchi. Ne dà notizia il coordinatore provinciale di Italexit Chieti, Andrea Di Ciano, che parla di “un grande evento che vedrà protagonisti soprattutto i cittadini, siamo l’unico partito d’opposizione al governo di tutti, ma non degli italiani”.

Poi Di Ciano aggiunge: “Chiedo a tutti di unire la vostra voce a noi, per opporsi a questo governo che sta svendendo l’Italia, impoverendo moltissimo lavoratori e categorie. Unica vera voce all’opposizione alla Casta. Noi chiamiamo a raccolta tutti i cittadini che credono ancora nella libertà”, conclude il coordinatore provinciale di Italexit Chieti.