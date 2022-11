Giampietro (Pd) attacca la giunta Masci sui due nuovi asili al posto di aree verdi: "Porteremo tutto davanti alla corte dei conti"

No ai due progetti dell'amministrazione comunale per realizzare due asili cancellando rispettivamente gli orti sociali in via Santina Campana e un parco pubblico in via della Fornace Bizzarri. A dirlo, il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale Piero Giampietro, da noi contattato in merito ai due progetti che sono arrivati in consiglio e che hanno scatenato le proteste del centrosinistra. Secondo i consiglieri di minoranza, infatti, spiega Giampietro, l'amministrazione comunale continua a proporre opere senza una valutazione approfondita dell'impatto sul territorio e sui cittadini, in modo arbitrario e superciale ed anzi, nel caso del nuovo asilo in via Santina Campana come alibi per eliminare il progetto degli orti urbani, da sempre osteggiato dal centrodestra quando era ancora all'opposizione.

"Parlando della questione del nuovo asilo in via Santina Campana, ma anche per il progetto di via della Fornace Bizzarri, ancora una volta la maggioranza si è dimostrata sorda davanti alle proposte concrete alternative presentate dal Pd e dal centrosinistra. Dietro questa mancanza di apertura e dialogo, dunque, si nasconde una precisa e chiara idea politica: cemento, per quanto utili siano due nuovi asili comunali, al posto del verde. Ovviamente non siamo contro la realizzazione di nuove strutture scolastiche sul territorio comunale, che sono utili, ma le alternative ci sono come abbiamo dimostrato già in consiglio presentando la nostra proposta per via Santina Campana. Esiste infatti la possibilità di sfruttare l'area dell'ex casa di riposo in via Arapietra. Una soluzione ottima, a poca distanza dall'attuale ubicazione del nuovo asilo in base al progetto del Comune, fra l'altro in una posizione migliore trovandosi vicina anche all'ospedale. Per questo avevamo chiesto di togliere l'ex casa di riposo dagli immobili all'asta, considerando che prima della variazione voluta dal centrodestra la destinazione d'uso era idonea per ospitare un asilo."

Giampietro poi evidenzia l'importanza e il successo degli orti sociali voluti dall'amministrazione comunale di centrosinistra in via Santina Campana:

"Quelle aree verdi erano state destinate al progetto degli orti sociali che, a differenza di quanto afferma il centrodestra, sono stati e sono un successo: terreni affidati in concessione a cittadini che li hanno recuperati e che vengono coltivati regolarmente. Svolgono appunto una funzione sociale, in quanto sono riusciti a creare anche aggregazione fra i residenti. Ricordiamo anche che per realizzarli sono stati spesi soldi pubblici così come per il parco in via della Fornace Bizzarri che rischia di essere cancellato. Da sempre il centrodestra è stato contrario agli orti sociali, ed ora sta cogliendo l'occasione per eliminare questa realtà che invece è utile e positiva per quella zona di Pescara."

Il capogruppo del Partito Democratico poi avverte:

"Non ci fermeremo, considerando che anche per il caso di via della Fornace Bizzarri vi è una soluzione alternativa in via Celestino V senza ottenere alcuna apertura dall'amministrazione comunale. Continueremo la battaglia per evitare non solo lo spreco di denaro pubblico pagato per realizzare gli orti sociali e il parco, ma anche per i nuovi asili che possono trovare altra collocazione. Porteremo le due situazioni davanti alla corte dei conti per dimostrare come la superficialità e la mancanza di dialogo del centrodestra stiano ancora una volta provocando danni alla collettività pescarese".