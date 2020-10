Fratelli d'Italia dona rilevatori di temperatura corporea all'ospedale e alla polisportiva di Tocco da Casauria

Il circolo locale di Fratelli d'Italia, assieme al capogruppo in Regione Testa ed al coordinatore Cardelli, ha donato alcuni dispositivi per la misurazione della temperatura corporea all'ospedale ed alla polisportiva di Tocco da Casauria. Oggi, primo ottobre alle ore 17, nell'atrio del nosocomio si terrà la cerimonia per la consegna ufficiale dei termometri ad infrarossi e del dispositivo face-temp, tutti da utilizzare nell'ambito dell'emergenza Covid per la misurazione della temperatura.

In ospedale, saranno in particolare donati ai laboratori, al reparto Sert ed alla Rsa mentre l'altro dispositivo sarà utilizzato per i ragazzi e bambini che svolgono attività sportive con la polisportiva. L'obiettivo è garantire la massima sicurezza in ospedale per evitare che avvengano nuove chiusure come accadde a marzo quando l'ospedale fu chiuso per dei contagi causando un grave danno alla cittadinanza e a tutto il territorio. Il coordinatore del circolo di Tocco da Casauria Salce:

