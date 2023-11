Pronti fondi per quasi 140mila euro per la messa in sicurezza delle strade di Serramonacesca e Lettomanoppello

In arrivo, dopo l'approvazione di una delibera della giunta regionale abruzzese, a Serramonacesca quasi 88mila euro per la messa in sicurezza della strada franata e oltre 49mila euro anche a Lettomanoppello.

«Per i Comuni del Pescarese, che ne hanno fatto richiesta, in arrivo i fondi per interventi fatti o da fare in materia di viabilità», annuncia il capogruppo della Lega, Vincenzo D'Incecco.

Che aggiunge: «Il più cospicuo va al Comune di Serramonacesca per la messa in sicurezza della strada, che dal centro del paese porta all'Abbazia di San Liberatore a Maiella, interessata da una frana che l'ha resa impraticabile. In totale, il finanziamento ammonta a 87.832,12 euro. Uno stanziamento di 49.125 euro è previsto anche per Lettomanoppello». La delibera dà il via libera all'assegnazione, per l'annualità 2023, di un sostegno economico dell’importo complessivo di 480.832,12 euro ad alcuni Comuni abruzzesi, sulla base di criteri ben precisi. E fra questi c'è Serramonacesca. Per il centro del Pescarese una richiesta era stata trasmessa al servizio Infrastrutture nel marzo 2023 per dare giusto seguito a una risoluzione del consiglio regionale, approvata a fine gennaio 2020, con la quale l'esecutivo si era impegnato a reperire, con la Provincia di Pescara, i fondi necessari alla messa in sicurezza della strada franata nel 2019, “evitando così la chiusura integrale dell'unica arteria che consente di raggiungere l'Abbazia”, e dunque a concedere la somma di 87.832,12 euro. Soddisfazione per il via libera della giunta regionale al finanziamento, esprime anche il consigliere comunale di Serramonacesca Tommaso Tatone, che in questi mesi ha molto insistito perché fosse finalmente erogato. Per quanto riguarda Lettomanoppello, il contributo riguarda interventi per mitigare il rischio derivante dalla viabilità comunale esistente e quella da potenziare per ragioni anche di protezione del patrimonio ambientale.