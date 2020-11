Firmato l'accordo fra Regione e Comune di Pescara per l'area di risulta: entro il 2020 il bando per gli appalti

Firmato questa mattina l'accordo fra il Comune di Pescara e la Regione Abruzzo riguardante la riqualificazione dell'area di risulta. L'accordo, in particolare, si focalizza sulla rimodulazione dei fondi che passeranno da 12 a 15,9 milioni di euro. Entro la fine del 2020 saranno avviate le procedure per i bandi di gara per gli appalti. L'accordo è stato firmato dal sindaco Masci e dal presidente Marsilio.

Lo stesso governatore ha evidenziato come il destino dell'area sia stato al centro di molte discussioni, ed ora è finalmente arrivato il momento di realizzare l'opera, dicendosi onorato per aver sottoscritto l'accordo:

Abbiamo dimostrato nei fatti che non c'è stato nessun disimpegno di fondi o scippi. Con la firma avvenuta oggi abbiamo avviato invece un percorso che porterà alla riqualificazione di un'area che considero strategica per la città di Pescara. Non abbiamo distratto risorse. Grazie a un accordo con il Ministro Provenzano, sottoscritto lo scorso 16 luglio, abbiamo recuperato i fondi non solo per aiutare e sostenere i settori che oggi soffrono a causa dell'emergenza epidemiologica, ma abbiamo rimodulato gli interventi che saranno inseriti nel nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, salvaguardando le progettazioni

Soddisfatto anche il presidente del consiglio regionale Sospiri, che parla di una firma storica ed attesa da 20 anni, per un progetto cruciale per la città e che dunque partirà nei tempi stabiliti, aggiungendo che ci sarà tempo per il confronto con la città, con i portatori d'interesse e le associazioni di categoria basandosi però su due pilastri fondamentali, ovvero aumentare i posti auto per la città e creare un polo d'interesse per favorire il rilancio del centro commerciale naturale:

