Il vicepresidente del consiglio comunale Fiorilli conferma la fiducia a Masci: "Resto nella coalizione di maggioranza"

Il vicepresidente del consiglio comunale Berardino Fiorilli, eletto nella lista "Amare Pescara per Carlo Masci sindaco", ribadisce la fiducia al primo cittadino e la sua permanenza all'interno della coalizione di centrodestra che amministra la città. Il commento arriva a seguito delle dichiarazioni del coordinatore del movimento D'Ostilio che ha annunciato l'uscita dalla maggioranza di governo.

Fiorilli ha sottolineato come in questo primo anno di governo la maggioranza guidata da Masci abbia ottenuto risultati straodinari:

Dimostrando una significativa capacità di collaborazione e interazione con le altre istituzioni, a partire dalla Regione Abruzzo, al fine di raggiungere obiettivi importanti per la città, peraltro riuscendo anche a contenere il contraccolpo di un’emergenza sanitaria imprevedibile e mai vissuta in precedenza. In 14 mesi di amministrazione abbiamo dimostrato di aver meritato la fiducia dei

cittadini e sono tanti i progetti in serbo che vedranno la realizzazione da qui al 2024.