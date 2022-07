Ritorno alla normalità anche per la festa di San Cetteo con la processione della statua sul fiume [FOTO]

Anche la festa per il santo patrono di Pescara, San Cetteo, torna alla normalità dopo le restrizioni dovute alla pandemia. Presentato questa mattina primo luglio in Comune il programma religioso e civile degli eventi organizzati dal 2 al 4 luglio. Si inizia con le messe in cattedrale sabato 2 luglio mentre alle 17 si terrà il rito della processione che percorrerà un tratto del fiume Pescara con la statua del Santo a bordo di una barca, il tutto con l’accompagnamento musicale del Gran Concerto Bandistico “Città di Chieti”. Al rientro in Cattedrale si terrà il Pontificale con l'Arcivescovo di Pescara Monsignor Tommaso Valentinetti.

Presenti alla conferenza di presentazione anche l’abate di Pescara Monsignor Francesco Santuccione, il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, l’assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli e i responsabili del Circolo Nautico Porto Antico Pino Di Persio e Alessio Di Muzio, rispettivamente presidente e vicepresidente. Santuccione ha ricordato come dopo due anni di stop torna la festa sia a livello religioso che popolare, per un momento di spiritualità, di fraternità e di condivisione:

"San Cetteo è stato un operatore di pace e a lui mi rivolgo affinché ci aiuti nella preghiera per la fine di questa tragedia della guerra, che colpisce donne e bambini. È il mio appello da Pescara, che è un porto di mare, rivolto verso l’Est affinché i cuori si addolciscano e lascino spazio alla pace, alla fraternità e alla gioia. È la grazia che chiedo al Signore, è questa la migliore festa di San Cetteo che possiamo fare." Il presidente Antonelli ha aggiunto:

"La processione di domani sul fiume rappresenta davvero il ritorno alla normalità dopo due anni di pandemia. Torniamo quest’anno con la partecipazione non solo civile da parte dell’amministrazione, ma voglio sottolineare l’importanza della presenza dei fedeli perché la Festa del Patrono è la festa di tutta la città. Noi onoriamo San Cetteo durante l’anno in due momenti come sappiamo, perché il 10 ottobre vi è, tra l’altro, la consegna delle onorificenze del Ciattè d’Oro e del Delfino D’Oro che sono una rappresentazione molto significativa del legame che esiste con il Santo. Quindi dopo la Festa già ci proietteremo verso quell’evento. "

Nella giornata di domenica 3 alle 10 si svolgerà la “Regata di San Cetteo”, Memorial Emanuele Di Persio, con barche “Gozzo Nazionale”, organizzata dal Circolo Nautico Porto Antico Pescara asd. Sono iscritti 10 equipaggi, 5 femminili e 5 maschili provenienti da Ortona (Lega Navale) e da Molfetta (Vogatori Molfetta) oltre a quelli del Circolo Nautico Porto Antico Pescara ASD. Ogni equipaggio è composto da 4 vogatori più il timoniere, per un totale di 50 partecipanti.

Per la prima volta nelle acque del fiume Pescara ritorna un’antica tradizione remiera. Infatti fino al primo conflitto bellico, in occasione della Festa di San Cetteo, venivano organizzati numerosi giochi d’acqua sul fiume Pescara tra cui la “sfida dei battelli”. I Gozzi Nazionali sono imbarcazioni regolamentari della Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso. Prima della regata sarà effettuata la cerimonia della Benedizione del Remo.

L'assessore Martelli ha ricordato che oltre alla festa di San Cetteo torna anche la regata, per ricordare Emanuele Di Persio, giovane scomparso a soli 28 anni. Emanuele, giovane tecnico della Società Porto Antico Pescara, aveva sostenuto la prima parte del corso allenatori Ficsf ed era in attesa di ricevere il brevetto. Pino Di Persio ha ricordato che è la terza edizione di questa processione:

"Ricordo che quando proponemmo a Don Francesco Santuccione questa idea di una processione sul fiume lui fu subito entusiasta, come lo è ancora oggi. Ringrazio anche l’arcivescovo di Pescara-Penne Tommaso Valentinetti per aver sposato fin da subito la nostra iniziativa. Poi si è aggiunta questa opportunità della regata, che rinverdisce anche quella tradizione tutta pescarese che era scandita dalla rivalità tra le marinerie nord e sud. È una gara di battelli in cinque manches tra le due sponde, che noi abbiamo riproposto in veste sportiva, visto che siamo aderenti alla Ficsf (Federazione Italiana Canottaggio sedile fisso). Con il supporto del Comune e della Provincia di Pescara e della Regione Abruzzo questo progetto si è trasformato in realtà. Noi siamo un’ associazione sportiva e contiamo l’anno prossimo di inserire questo appuntamento del Campionato nazionale.

Il programma della regata prevede: ore 09.00 accreditamento squadre; ore 09.30 controllo imbarcazioni e consiglio di regatore; 10.00 inizio gara; ore 12.00 cerimonia di premiazione.

I festeggiamenti in onore del Patrono San Cetteo prevedono anche spettacoli musicali, tutti gratuiti, ogni sera alle 21 nel piazzale della stazione di Porta Nuova: sabato 2 protagonista 'Nduccio con l’Orchestra Export Medley in Italy; domenica 3 luglio sarà la volta degli Opera Seconda - Pooh tribute band.