Oltre sessanta eventi nel cartellone estivo di Culturaurum 2022: il programma completo degli appuntamenti

Sarà un'estate ricca di appuntamenti ed eventi quella dell'Aurum grazie al cartellone di iniziative culturali presentato oggi dall'amministrazione comunale, ed in particolare dall'assessorato alla cultura. Oltre 60 appuntamenti dal 19 al 21 settembre, con “CulturAurum - Estate 2022” che spazierà dall'arte, al teatro fino all'editoria, musica, laboratori e serate di cinema. A presentare gli eventi il sindaco Masci, l'assessore alla cultura Maria Rita Carota, il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, i consiglieri Vincenzo D'Incecco e Armando Foschi, il responsabile della struttura Licio Di Biase ela responsabile del servizio cultura Federica Farino.

Il primo cittadino ha evidenziato come l'Aurum sia un contenitore grandioso di eventi, ed il programma si va ad integrare con i molti appuntamenti già in programma in città con il ritorno del Festival Dannunziano dal 2 all'11 settembre.

"Ringrazio quindi l’assessore Maria Rita Carota e tutti coloro che si sono impegnati per realizzare un calendario omogeneo di eventi che certamente sarà una guida all’intrattenimento e alla cultura per i nostri concittadini e per i tanti turisti che aggiungeranno Pescara in questa stagione. La nostra si caratterizza come città degli eventi, non solo con i grandi concerti che caratterizzano l’estate ma anche per manifestazioni più specifiche come quelle di cui parliamo oggi. "

Spiccano i due spettacoli prodotti dal Tsa (Teatro stabile abruzzese), le rassegne musicali “Concerti sotto le stelle” e “Flute Festival”, la 25sima edizione di “Musicarte nel Parco”, i concerti in collaborazione con il Conservatorio “Luisa d’Annunzio”, le manifestazioni a cura del Premio Flaiano (tra cui il concerto del 22 giugno dell’Orchestra 12 Note); la rassegna I Love Cinema, il Liberty Festival,

L'assessore Carota ha aggiunto:

"È importante informare tutti i pescaresi che questo programma comporterà costi minimi per l’amministrazione e questo grazie al lavoro di associazioni, enti e istituzioni culturali che contiamo di avere con noi anche in futuro per una collaborazione proficua. Riguardo al programma, avremo anche, tra gli altri, l’intervento di Vittorio Sgarbi il 26 giugno per l’inaugurazione della mostra e del catalogo d’arte “Dermo collection”, il concerto dell’associazione nazionale degli Alpini, il congresso nazionale di Musicoterapia, due date di un concorso nazionale di bellezza. Sarà insomma una grande espressione di dinamismo culturale e dell’attivismo che caratterizza Pescara negli ultimi anni. Ma è anche la dimostrazione che si possono fare grandi cose pur quando non si hanno molte risorse a disposizione. Lo dovevamo a tutti i pescaresi, dopo due anni di grandi difficoltà, e a tutti gli operatori della cultura che hanno vissuto una fase molto difficile a causa della pandemia"