Dissesto finanziario a Bolognano: si è insediato il commissario straordinario di liquidazione

Si è insediato lo scorso 12 settembre a Bolognano il commissario straordinario di liquidazione Gregorio Salvino, nominato con decreto del presidente della Repubblica, il 9 agosto 2022, a causa del dissesto finanziario che sta interessando l'ente comunale, come annunciato dallo stesso sindaco Guido Di Bartolomeo lo scorso 18 giugno alla cittadinanza. Di Bartolomeo ha ricordato:

Era emersa una situazione di squilibrio finanziario ben più complessa di quella registrata al momento dell’insediamento nel maggio del 2019, a causa di debiti e cattiva gestione pregressi. Una condizione di irregolarità dissimulata all’atto delle consegne tra la precedente e la nuova amministrazione ma successivamente affiorata e prontamente da me segnalata alla Corte dei conti. Il commissario Salvino sta dando avvio alle operazioni di amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché all’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente al 31.12.2021. Si precisa, dunque, che ha competenza relativamente a fatti e dati gestionali verificatisi entro il 31 dicembre 2021, mentre l’attività ordinaria, a decorrere dal 1 gennaio 2022, resta in capo all’attuale amministrazione che continuerà a rendere i servizi essenziali alla collettività”.

Sull'albo pretorio del Comune è stato pubblicato l'avviso della procedura di rilevazione della passività al link https://halleyweb.com/c068003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/234 che chiede a chiunque abbia crediti esigibili dall'ente, di presentare domanda entro 60 giorni, prorogabile una sola volta di ulteriori 30 giorni, con documentazione che attesti la sussitenza del debito.