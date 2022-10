La commissione comunale approva la delibera sullo slittamento della Nuova Pescara: ora si attende il voto del consiglio

Approvata dalla commissione statuto del Comune di Pescara, presieduta da Claudio Croce, la proposta di delibera che lunedì 17 ottobre sarà votata dal consiglio comunale, per lo slittamento della fusione fra Pescara, Montesilvano e Spoltore nella Nuova Pescara al 2024. Si tratta di un atto di grande importanza come spiega il presidente Croce, per il differimento al primo gennaio 2024 della nascita del nuovo soggetto istituzionale (per il via libera alla deliberazione servirà la maggioranza qualificata, pari a due terzi dei consiglieri). L’atto di proposta è stato approvato, con una sola astensione.

Sul primo aspetto è intervenuto ai lavori Maurizio Di Nicola - dell’ufficio comunale per la Nuova Pescara - che ha illustrato i rischi che deriverebbero dalla mancata convergenza sulla data del 2024 delle tre distinte assemblee civiche. Croce ha aggiunto:

"Per quanto ci riguarda come Comune di Pescara l differimento dell’unificazione al gennaio del 2024 a me sembra determini un periodo sufficiente per giungere a definire lo Statuto del nuovo soggetto istituzionale, ma anche e soprattutto per procedere nella direzione di incardinare l’allineamento di servizi e funzioni delle tre distinte realtà amministrative. Ritengo altresì non meno importante evitare ogni rischio di perdere le risorse messe a disposizione dall’emendamento del maggio scorso, ammontanti a 105 milioni in dieci anni, fondi che concretamente permettono l’avvio di tutte le attività preliminari e funzionali alla fusione delle attività di profilo amministrativo e di servizio dei tre Comuni. Credo sia il momento di determinare scelte precise e di assumersene la responsabilità."