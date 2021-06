Nel degrado l'ex casa di riposo di via Arapietra, Blasioli (Pd): "Ma non è che il sindaco pensa alla bandiera verde per l’amazzonia"

Degrado, erbacce e vegetazione incolta nella vecchia casa di riposo in via Arapietra a Pescara.

A denunciare la situazione è Antonio Blasioli, consigliere regionale del Partito Democratico, che polemizza con il sindaco Carlo Masci.

«Non vi dico le lamentele dei residenti per il disagio, costretti come sono a convivere con zanzare, topi e serpenti, e senza considerare il pericolo», scrive Blasioli che poi si chiede: «Ma non è che il sindaco pensa alla bandiera verde per l’amazzonia?».