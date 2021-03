D'Eramo (Lega) augura buon lavoro al nuovo cda del Corecom

Il segretario regionale e deputato della Lega, D'Eramo, ha voluto augurare questa mattina buon lavoro al nuovo consiglio di amministrazione del Corecom, facendo una visita alla sede dell'associazione. In una nota, l'esponente del Carroccio elogia il presidente, Ricardo Chiavaroli, e gli altri componenti della sua squadra: la giornalista Roberta Galeotti e l'avvocato Gaetano Di Tommaso.

"È stato un momento di confronto - afferma D'Eramo - circa la nuova legge di sostegno all'editoria, la lotta contro il cyberbullismo e l'emendamento presentato per la promozione del 'Marchio Abruzzo' ma anche sui mutamenti tecnologici e socio-culturali indotti dalla economia digitale e multimediale. Sicuramente Ricardo Chiavaroli darà un significativo impulso, grazie alla sua esperienza e alle sue competenze, al Corecom che, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di comunicazioni".