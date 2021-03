Covid, individuati in Abruzzo altri 96 nuovi punti di vaccinazione: 20 sono nel Pescarese

Lo ha fatto sapere l'assessore Verì aggiungendo che potrebbero essere attivati anche i "drive through" come per i tamponi

Sono stati individuati dalla Regione assieme alle quattro Asl, 96 nuovi punti di vaccinazione in Abruzzo. Lo ha fatto sapere l'assessore Verì aggiungendo che è fondamentale in un momento cruciale e in un territorio complesso come quello dell'Abruzzo, aumentare le sedi vaccinali per arrivare in modo più capillare sul territorio. Delle 96 nuove sedi, 20 sono nel territorio della Asl di Pescara, 10 nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 19 nella Asl Lanciano-Vasto-Chietin e 47 nella Asl di Teramo.

“Si tratta di sedi sparse su tutti i territori, in gran parte messe a disposizione dai sindaci, che fin che fin dall’inizio hanno collaborato fattivamente all’organizzazione della campagna vaccinale. Stiamo anche verificando la possibilità di aprire dei drive through per le vaccinazioni, sul modello di quanto già sperimentato con i tamponi”.

Il referente sanitario per le vaccinazioni Brucchi e il direttore dell'agenzia della protezione civile regionale Casinghi inizieranno domani i sopralluoghi per definire bacini omogenei per ogni sede vaccinale dando riferimenti territoriali a ogni singolo cittadino. L'assessore ribadisce che si sta mettendo a punto una macchina ben organizzata sul territorio, per affrontare con efficacia anche le successive fasi di vaccinazione estese a tutta la popolazione.