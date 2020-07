L'assessore Verì sul Covid-19: "Virus ancora in giro, tenere alta la guardia"

“Il virus è ancora in giro, bisogna quindi tenere la guardia alta. La Regione ha risposto in maniera efficace. Siamo tra le prime in Italia per questo”.

A parlare è l'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, che fa il punto sul Covid-19 nella nostra regione.

La Verì fa un breve punto sulle politiche di contrasto al coronavirus attuate dalla maggioranza di centrodestra.

“Abbiamo evitato grandi focolai attraverso procedure specifiche, soprattutto negli ospedali e nelle Rsa, evitando contagi attraverso la gestione di percorsi specifici separati per pazienti e in riferimento all’ingresso di parenti e amici", dice l'assessore regionale, "all’inizio dell’emergenza non arrivavamo a 70 posti letto di terapia intensiva, tutti occupati da pazienti con patologie di alta complessità. Quando abbiamo dovuto triplicarli abbiamo messo in atto una sinergia tra Asl e in poco tempo ci siamo riusciti”.