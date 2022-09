Approvata la convenzione fra Ministero, Regione e Comune per gli interventi sull'asse attrezzato e sulla tangenziale

Approvato dalla giunta regionale lo schema di convenzione fra Ministero delle mobilità sostenibili, Regione e Comune di Pescara per la realizzazione degli interventi per il collegamento dell'asse attrezzato e l'adeguamento dello svincolo della tangenziale 714. Si tratta di lavori finanziati con fondi Fsc 2014/2020 pari a un importo di 15 milioni di euro e derivanti da una precedente delibera del 2016. Si tratta dei lavori che porteranno all'allungamento dell'asse attrezzato fino al porto e all'abbattimento e riassetto dello svincolo della tangenziale che si trova nella zona della pineta dannunziana.

Sempre nella seduta di ieri, l'esecutivo Marsilio ha approvato il piano triennale di attività demenze della Regione Abruzzo sulla base del Decreto ministeriale del 23 dicembre 2021 che, nello stabilire il Riparto del Fondo per l’Alzheimer e le demenze 2021/2023, ha previsto uno stanziamento per l’Abruzzo pari a 460mila 422 euro.

La giunta infine, al fine di sostenere il comparto agricolo, in crisi per l’anomalo andamento climatico caratterizzato dalla siccità, ha autorizzato l’assegnazione suppletiva di carburante agricolo agevolato alle imprese del settore. Con tale provvedimento si intende disporre la maggiorazione delle assegnazioni, nel limite massimo del 20% rispetto a quanto previsto da precedenti delibere, per i soggetti/imprese agricole che ne facciano richiesta nel periodo compreso tra la data del 15 settembre e fino al 15 novembre 2022, a condizione che alla data del 15 settembre 2022 risulti prelevato almeno il 70% del carburante già assegnato per l’annualità in corso.