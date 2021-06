Approvato dal consiglio comunale l'emendamento per partecipare con 11 progetti al bando del Mef da 20 milioni

Il passaggio in consiglio era necsessario per approvare l'emendamento che consentirà al Comune di Pescara di partecipare al bando per i progetti di rigenerazione urbana

Il consiglio comunale con 17 voti favorevoli e 10 astenuti, ha approvato l'emendamento e l'aggiornamento al Dup necessario per partecipare al bando del Mef da 20 milioni di euro per progetti di rigenerazione urbana. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, aggiungendo che in questo modo si parteciperà al bando a cui entro il 4 giugno vanno inoltrate tutte le documentazioni tecniche relative a 11 interventi di rigenerazione urbana sul territorio comunale.

Per il primo triennio, 2021-2023, gli interventi ammissibili a finanziamenti devono riguardare infatti la manutenzione e il riuso di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti, ma a fini sociali, per la promozione di attività sportive, per la promozione di attività culturali e per la mobilità sostenibile.

Il sindaco Carlo Masci ha spiegato:

"Si tratta di un piano estremamente importante per il futuro di Pescara, su cui facciamo molto affidamento. E questo non solo per l’importanza delle risorse, perché 20 milioni sono molti. Con gli uffici abbiamo lavorato molto per predisporre la documentazione necessaria a poter partecipare. Sono fiducioso che, se otterremo questi fondi, si tratterà di un grande cambiamento positivo per la nostra realtà."

Pe il presidente del consiglio comunale Antonelli, si tratta di un voto di responsabilità in quanto, quando ci sono di mezzo gli interessi di tutta la comunità sono in gioco si abbattono anche gli steccati politici per una visione più alta del consiglio stesso.

Il Movimento 5 stelle infatti ha in questo senso deciso di ritirare la mozione con la quale si impegnavano il sindaco e la giunta a dare mandato ai competenti uffici di procedere con la stesura di studi e progetti di fattibilità per interventi distinti o alternativi agli 11 individuati dalla giunta.